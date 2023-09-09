مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقّع مذكّرةَ تفاهم مع مؤسّسة صالح عبدالله كامل الإنسانية

يُذكَر في هذا السياق أن مذكرة التفاهم تأتي انسجامًا مع أحد الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية؛ وهو إحياء اللغة العربية من خلال إثراء المحتوى الرقمي العربي، وتطوير أدوات تعليم مبنية على الأدلّة العلمية، كما تندرج ضمن مبادرات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وشراكاته الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية اللغوية العربية، الهادفة إلى زيادة مستوى الاستخدام والإتقان للّغة العربية، وتعزيز حضورها، والمحافظة عليها، وإبرازها ونقلها إلى الأجيال المقبلة بصفتها مكوّنًا للهوية الوطنية لدى السعوديين، على نحو ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.