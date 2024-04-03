انفجارات وقرون وبراكين.. تعرّف على مُذنّب الشيطان الذي يظهر في السماء كل 70 عامًا

وأضاف: تستغرق دورة مذنّب 12P/Pons-Brooks حول الشمس مدة 70 سنة و321 يومًا، ويبلغ قطر الصخرة الفضائية فيه حوالي 28 كم، وسيكون المذنّب في أقرب نقطة له في مداره من الأرض في شهر يونيو 2024، حيث سيمر على مسافة آمنة منها، ثم بعد دورانه سيعود إلى خارج المجموعة الشمسية.