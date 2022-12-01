مليار ريال سعودي اتفاقيات على هامش القمة العالمية التي عقدت في الرياض… هذه تفاصيلها

ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية في قطاع الطيران التي وُقِعت لتعيين شركة أرجاء للسفر والسياحة كوكيل حصري لطيران ويز في المملكة العربية السعودية، حيث ستضيف طيران ويز إير ثلاث وجهات سفر تشمل فيينا، روما، وأبو ظبي كمرحلة أولى، وبما مجموعه 2000 مقعد تعزز من السعة المقعدية لمطار الملك فهد الدولي في الدمام، إضافةً إلى اتفاقية في قطاع الفندقة، والتي أُعلن عنها بين شركة الموسى القابضة ومجموعة سلسلة فنادق الهيلتون بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال، لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطل على جسر الملك فهد، حيث يتكون المبنى من 22 طابقًا ويحتوي على 344 وحدة موزعة ما بين غرف وشقق فندقية، إضافةً إلى مطاعم عالمية وعشر غرف اجتماعات وصالات تنفيذية، ويتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع في الربع الأول من العام 2023.