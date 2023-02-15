"بر الشرائع" تجهز 6 أسر منتجة بعربات "فود ترك" لنقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء

كشف بندر بن صالح سمارة المدير العام لجمعية البر بالشرائع بمكة المكرمة تلقت مبلغ 150 ألف ريال من منصة إحسان لتجهيز ست عربات جديدة لبيع الطعام (فود ترك) ويجري العمل عليها لتسليمها لمستفيدي الجمعية من الأسر المنتجة خلال الشهرين القادمين بإذن الله.
وأشار "سمارة" إلى أن نقل الأسر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء شعار انتهجته جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، وامتداد لمشروع دعم الأسر المنتجة الذي تم دعمه من قِبل منصة إحسان للعمل الخيري العام الماضي بثماني عربات بيع طعام ( فود ترك) والتي تم تسليمها للمستفيدين ليتمكنوا من العمل عليها حتى يحصلوا على دخل إضافي يدعم الأسرة وينقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء.
وقال "سمارة": نشكر منصة إحسان لدعمها السخي للجمعية والمستمر لتحقيق برامج الجمعية التي تهدف إلى الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة، لدعم المشروعات الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.