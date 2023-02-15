"بر الشرائع" تجهز 6 أسر منتجة بعربات "فود ترك" لنقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء

وأشار "سمارة" إلى أن نقل الأسر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء شعار انتهجته جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، وامتداد لمشروع دعم الأسر المنتجة الذي تم دعمه من قِبل منصة إحسان للعمل الخيري العام الماضي بثماني عربات بيع طعام ( فود ترك) والتي تم تسليمها للمستفيدين ليتمكنوا من العمل عليها حتى يحصلوا على دخل إضافي يدعم الأسرة وينقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء.