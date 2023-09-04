درجات الحرارة اليوم.. أعلاها في حفر الباطن والأدنى تسجّلها السودة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت حفر الباطن 45 مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية.