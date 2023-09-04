درجات الحرارة اليوم.. أعلاها في حفر الباطن والأدنى تسجّلها السودة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت حفر الباطن 45 مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، حفر الباطن 45 مئوية، وكل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والصمان والأحساء 44 درجة، فيما سجّلت سكاكا والعلا ورفحاء 43 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 21 درجة، والقريات 22 مئوية، وبريدة وحائل والطائف 23 مئوية.
وسجّلت السودة وجدة والدمام وأبها والباحة والطائف وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.