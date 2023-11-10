رئيس زيمبابوي: القمة السعودية الأفريقية توفّر منصةً لمواجهة التحديات

أكّد الرئيسُ "إمرسون منانغاغوا" رئيسُ جمهورية زيمبابوي، أن القمةَ السعودية الأفريقية ذاتُ أهمية بالغة؛ لأنها الأولى، لمواجهة التحديات والعمل على التوازن الاقتصادي.
وأشار إلى أن المملكة والقارّة الأفريقية لهما تاريخ في مجال التبادل التجاري، مبينًا أن القمة توفّر إمكانيةً ومنصةً لدعم وتعزيز التعاون السعودي الأفريقي.
ولفت إلى أن المملكةَ شريكٌ ذو قيمة كبيرة في تحقيق الاستقرار والسلام في القارة الأفريقية.
كما أعرب، في كلمته، عن قلقه ممّا يتعلّق بالأحداث المؤسفة التي تحدث في غزة، وما تتضمّنه من انتهاك لحقوق القانون الإنساني الدولي، مجددًا تأكيد الدعوة إلى إحياء العملية السياسية تجاه السلام الدائم في المنطقة.