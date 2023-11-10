رئيس زيمبابوي: القمة السعودية الأفريقية توفّر منصةً لمواجهة التحديات

كما أعرب، في كلمته، عن قلقه ممّا يتعلّق بالأحداث المؤسفة التي تحدث في غزة، وما تتضمّنه من انتهاك لحقوق القانون الإنساني الدولي، مجددًا تأكيد الدعوة إلى إحياء العملية السياسية تجاه السلام الدائم في المنطقة.