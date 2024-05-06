"سبق" تنفرد بلقاء مع مُشيِّده.. "المسرح المفتوح" تحفة معمارية في حضن التلة الشقراء

وقال المهندس البواردي وقتها: "بدأت هذه الفكرة عندما شاركت في احتفالات شقراء باليوم الوطني عام 2019م في نادي الوشم، حيث كان الاحتفال في أحد أجزاء ملعب كرة قدم، وتم إنشاء مسرح مصنع من الخشب بصفة مؤقتة، كذلك مقاعد المشاهدين لم تصمم لتضم المسرح، إذ هو ملعب خُصص لكرة القدم".