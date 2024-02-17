"العلا" تستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية المباشرة.. مسار جديد يمثل جسراً تاريخياً

يُذكر أنّ الخطوط الجوية العربية السعودية قامت أخيراً بتوسيع مسارات الطيران لربط العلا بأوروبا من خلال رحلات جوية مباشرة من باريس إلى العلا، مع عودة رحلتها الموسمية التي أقلعت في 28 يناير 2024، إلى جانب إطلاق رحلات طيران الخليج المباشرة بين المنامة والعلا، التي تسيّر رحلتين أسبوعياً حتى تاريخ 6 مارس، ثم من تاريخ 10 أبريل حتى 27 أبريل.