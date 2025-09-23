هيئة التخصصات الصحية تبحث فرص التعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، حيث ناقشا مجالات التدريب الصحي، وتخطيط القوى العاملة الصحية، واستعراض الخبرات في برامج البورد السعودي، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيف المهني، ومواكبة أحدث معايير التقييم للكوادر الصحية بما يسهم في رفع كفاءتها والارتقاء بجودة الممارسة المهنية في المنطقة.