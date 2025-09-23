هيئة التخصصات الصحية تبحث فرص التعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية

استقبل الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، اليوم، في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض، المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية الدكتور محمد إياد بعث، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، حيث ناقشا مجالات التدريب الصحي، وتخطيط القوى العاملة الصحية، واستعراض الخبرات في برامج البورد السعودي، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيف المهني، ومواكبة أحدث معايير التقييم للكوادر الصحية بما يسهم في رفع كفاءتها والارتقاء بجودة الممارسة المهنية في المنطقة.
كما ناقش اللقاء مجالات التعاون المحتملة في الاختبارات المهنية، واعتماد البرامج التدريبية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الصحية وتعزيز جودة التدريب الصحي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز التعاون الدولي مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على دعم التعليم الصحي وتطوير الكفاءات الصحية في المنطقة.