أمانة جدة حول تغطية مجرى سيل حي الأمير فواز: ليس من ضمن الخطط الحالية

وكان قد صعّد سكان حي الأمير فواز الجنوبي 2 وحي الأجاويد مطالبتهم للجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى بإيفاد فريق لرصد الواقع الذي تعيشه المنطقة في صور لا تتماشى مع التنظيم الحضاري ومفاهيم أنسنة المدن، ولما يشكله هذا الموقع من تدهور بيئي في خاصرة العروس جدة.