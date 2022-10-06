أمانة جدة حول تغطية مجرى سيل حي الأمير فواز: ليس من ضمن الخطط الحالية

أكدت أمانة جدة حول تغطية مجرى سيل بحي الأمير فواز الجنوبي أنه ليس من ضمن الخطط الحالية.
وقالت في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "مجرى سيل مفتوح بجدة يدفع بمطالبات لتغطيته وتحويله إلى ممشى"، أنه بحسب إفادة الجهة المعنية بأن القناة هي رافد صغير للقناة الجنوبية لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة المحيطة بحي الأمير فواز، وليس من ضمن الخطط الحالية تغطية القناة.
وكان قد صعّد سكان حي الأمير فواز الجنوبي 2 وحي الأجاويد مطالبتهم للجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى بإيفاد فريق لرصد الواقع الذي تعيشه المنطقة في صور لا تتماشى مع التنظيم الحضاري ومفاهيم أنسنة المدن، ولما يشكله هذا الموقع من تدهور بيئي في خاصرة العروس جدة.
وأكد السكان أن المشهد لا يرتقي إلى ما تعيشه جدة المدينة التي ستنافس كبرى المدن، بل يحتاج إلى تدخل وتحسين وفقاً للرؤية السعودية المباركة 2030.
مطالبين بإعادة النظر في تغطية المجرى وتحويله لممشى للسكان.