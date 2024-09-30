إرث عائلي يتحدى سموم الأفاعي.. " الشراري" يكشف عن خرزة نادرة عمرها 90عامًا

وأكد "الشراري " أن الخرزة أثبتت فعاليتها في علاج العديد من الحالات دون أن تتسبب في أي ضرر، مشيراً أنها لا تتعارض مع العلاجات الطبية الحديثة والمستشفيات، بل تعتبر إضافة تقليدية يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات، وأن هدفه الأساسي هو المساعدة لوجه الله تعالى إلى جانب ما تقدمه الدولة من رعاية صحية متقدمة، وأن هذه الطريقة قديمة ولكنها أثبتت نجاحها في حالات عديدة على مر السنين.