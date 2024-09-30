إرث عائلي يتحدى سموم الأفاعي.. " الشراري" يكشف عن خرزة نادرة عمرها 90عامًا

كشف سليمان عويض الشراري، أحد سكان محافظة تيماء، لـ “سبق” عن امتلاكه خرزة نادرة تسمى ( خرزة الداب) حصل عليها والده 90 عامًا، هذه الخرزة النادرة تُستخرج من بطن الأفعى أثناء تزاوجها، وتستخدم لامتصاص السموم عند وضعها على مكان اللدغة.
وقال "الشراري ": كانت هذه الخرزة يعتمد عليها الناس قبل ظهور الأمصال الحديثة، ولا تزال تستخدم حتى يومنا هذا، وقد عالجت بها العديد من الحالات حيث تمتص السم وتخفف من آثاره حتى ينتهي موضحاً أن علاجه لوجه الله تعالى دون أي مقابل.
وأوضح "الشراري "أن والده اشتراها بجمل قبل سنوات طويلة، وهي تعتبر كنزًا عائليًا لا يقدر بثمن، مبينًا أنه لا يغادر مكانه دون الخرزة؛ فهي جزء لا يتجزأ من حياته وعلاجاته.
وحول ما يقال إن الأفاعي تنفث سمومها بشكل أكبر في ليلة الجمعة، أكد أنه لا يملك معلومات مؤكدة، لكنه لاحظ أن اللدغات التي تحدث يوم الجمعة تكون أخف من الأيام الأخرى.
وأكد "الشراري " أن الخرزة أثبتت فعاليتها في علاج العديد من الحالات دون أن تتسبب في أي ضرر، مشيراً أنها لا تتعارض مع العلاجات الطبية الحديثة والمستشفيات، بل تعتبر إضافة تقليدية يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات، وأن هدفه الأساسي هو المساعدة لوجه الله تعالى إلى جانب ما تقدمه الدولة من رعاية صحية متقدمة، وأن هذه الطريقة قديمة ولكنها أثبتت نجاحها في حالات عديدة على مر السنين.