"كاوست" تخترع أداة "سييد كوانت" لحساب بذور الستريجا تلقائيًا من الصور المجهرية

كما توجت "كاوست" نهجها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي؛ بتهيئة البيئة الملائمة لتحويل المسار المهني للباحثة الدكتورة جوستين براغي؛ من مسارها الأكاديمي بدراسة الدكتوراه في علم النبات كجزء من برنامج الدكتوراه المشترك في ألمانيا؛ لأن تصبح الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ثيا تكنولوجي "Thya Technology"؛ حيث تمكنت من اجتياز جولات الاختيار الأولى لبرنامج مسرعة الأعمال للشركات الناشئة "تقدّم" التابع لـ "كاوست"؛ لتبتعد بعدها عن العمل المختبري والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الواسعة.