لا حاجة إلى 8 ساعات متواصلة.. خبير سعودي: هذه أفضل الأوقات لنوم صحي في رمضان

حتى تحصل على نتيجة جيدة بالالتزام بأفضل أوقات النوم في رمضان، تجنَّب تناول الأطعمة الثقيلة أو الدهنية أو السكرية عند الإفطار، فقد يضطرب نومك؛ لأن جسمك يعمل وقتاً إضافياً لهضم وجبتك، ويمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالتوابل أيضاً مُضرة بنومك؛ لأنها يمكن أن تسبّب الغازات وحرقة المعدة، وينبغي تجنُّب الكافيين لساعات عدة قبل النوم؛ لأن ذلك يساعد أيضاً على النوم المريح.