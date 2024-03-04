لا حاجة إلى 8 ساعات متواصلة.. خبير سعودي: هذه أفضل الأوقات لنوم صحي في رمضان

يغيّر معظم المسلمين نمط حياتهم خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يضطرون إلى إعادة تنظيم جدول المهام؛ ليتوافق مع مواعيد الإفطار والسحور والعبادات، فما أفضل وقت للنوم خلال تلك الفترة؟
وحول أفضل أوقات النوم الصحي خلال شهر رمضان، يقول أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، الدكتور محمد الأحمدي؛ خلال استضافته ببرنامج "من السعودية"، الذي يبث على قناة "السعودية": إن الدراسات العلمية تنصح بالخلط بين النهار والليل؛ للحصول على ساعات النوم اللازمة للجسم خلال اليوم.
وأضاف "الأحمدي": يجب أن نحاول النوم لمدة تصل إلى 4 ساعات في الليل، وإكمال الـ 8 ساعات القياسية بالنوم 4 ساعات أخرى نهاراً.
وأشار "الأحمدي"؛ إلى أن الآثار السلبية للسهر ليلاً على صحة الإنسان كبيرة، فكل الأمراض مرتبطة بشكل ما بقلة النوم، أو تخصيص النهار للنوم.
وقدّم خبراء مستشفى "Cleveland Clinic" نصائح بأن أفضل الممارسات للحصول على نومٍ صحي في رمضان، تشتمل على:
تعد فترات النوم الطويلة أكثر فائدة من القيلولة القصيرة المتعدّدة للحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة؛ لذا عليك محاولة النوم لمدة 4 ساعات على الأقل ليلاً بعد الإفطار، قبل الاستيقاظ للسحور والفجر، ثم عُد إلى النوم لبضع ساعات قبل الاستيقاظ لليوم التالي.
خطّط لروتين نوم معدّل لشهر رمضان، بحيث تنام وتستيقظ في الوقت نفسه تقريبًا كل يوم، وهو ما سيساعد جسمك على الوصول إلى إيقاع نوم أكثر راحة.
يمكن لقيلولة لمدة 20 دقيقة في فترة ما بعد الظهر أن تنعش مستويات الطاقة والتركيز الضعيفة، وعليك ضبط المنبّه؛ لأن الإفراط في النوم يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس أكثر مما كنت عليه قبل قيلولتك.
حتى تحصل على نتيجة جيدة بالالتزام بأفضل أوقات النوم في رمضان، تجنَّب تناول الأطعمة الثقيلة أو الدهنية أو السكرية عند الإفطار، فقد يضطرب نومك؛ لأن جسمك يعمل وقتاً إضافياً لهضم وجبتك، ويمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالتوابل أيضاً مُضرة بنومك؛ لأنها يمكن أن تسبّب الغازات وحرقة المعدة، وينبغي تجنُّب الكافيين لساعات عدة قبل النوم؛ لأن ذلك يساعد أيضاً على النوم المريح.
تعد المساحة الهادئة والمظلمة مثالية للنوم؛ لذا عليك تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول والتلفزيون بالقرب من وقت النوم، حيث تشير الدراسات إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمكن أن يتداخل مع النوم الجيد.