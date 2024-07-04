5 مطاعم شهيرة تثري التجربة السياحية خلال عطلة الصيف في مدينة الرياض

Pickup Burger: يعتبر "بك آب برجر" واحدًا من أفضل مطاعم البرجر في الرياض ويقدم خيارات لذيذة مثل "دبل بيف" و"ترافل برجر"، بالإضافة إلى بطاطس مقلية مغطاة بالبهارات الخاصة، ويضم المطعم جلسات داخلية وخارجية مما يجعله مكانًا مثاليًا لقضاء أمتع الأوقات خلال تناول الوجبات الشهية. وتمتاز تجربة الطعام هنا بجودة اللحم المشوي وطراوته، حيث يُقدَّم البرجر المطهو جيدًا مع خبز طازج وصلصات مبتكرة بأسعار ملائمة مقارنة بجودة الطعام ما يجعله وجهة مفضلة للكثيرين.