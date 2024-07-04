5 مطاعم شهيرة تثري التجربة السياحية خلال عطلة الصيف في مدينة الرياض

تتميز الرياض بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تجعلها الوجهة المثالية لقضاء أوقات ممتعة خلال الصيف، من الأحياء التاريخية الغنية بالثقافة إلى الأنشطة الترفيهية المتنوعة ومن المطاعم المتخصصة إلى الحفلات العالمية، حيث تقدم تجربة شاملة لا تُنسى لكل زائر. وتحتل مطاعم العاصمة مكانة خاصة بتقديم تجارب طعام فريدة ومميزة تعزز من قيمة التجارب السياحية.
وإليكم قائمة مقترحة بأشهر مطاعم البرجر والوجبات السريعة في الرياض التي يمكن زيارتها هذا الصيف للاستمتاع بأفضل المذاقات.
Pickup Burger: يعتبر "بك آب برجر" واحدًا من أفضل مطاعم البرجر في الرياض ويقدم خيارات لذيذة مثل "دبل بيف" و"ترافل برجر"، بالإضافة إلى بطاطس مقلية مغطاة بالبهارات الخاصة، ويضم المطعم جلسات داخلية وخارجية مما يجعله مكانًا مثاليًا لقضاء أمتع الأوقات خلال تناول الوجبات الشهية. وتمتاز تجربة الطعام هنا بجودة اللحم المشوي وطراوته، حيث يُقدَّم البرجر المطهو جيدًا مع خبز طازج وصلصات مبتكرة بأسعار ملائمة مقارنة بجودة الطعام ما يجعله وجهة مفضلة للكثيرين.
Burger Hunch: يعد "برجر هنش" خيارًا رائعًا لعشاق البرجر ويقدم قائمة طعام رائعة تشمل "تشكن برجر" و"بيف برجر" المدخن بأحجام مختلفة معدّة من أجود أصناف اللحم البقري، ويتميز المكان بتصميمات وديكورات أنيقة لتضمن جلسات تناسب تجمعات العائلة والأصدقاء والاهتمام بالتفاصيل في تقديم الطعام، وهو وجهة مثالية لتناول وجبة لذيذة في أجواء مختلفة.
Wink Burger: تضم قائمة "وينك برجر" ثلاثة أصناف حصرية مبتكرة من برجر لحم الواقيو الفاخر بالإضافة إلى عدد من الصلصات الخاصة والبطاطس المقلية الشهية وتضفي الأجواء الحيوية والتصميم العصري للمطعم تجربة تناول طعام مميزة وحماسية
Chef’s Burger: يضيف مطعم "ذا شيفز" لمسة فاخرة إلى قائمة الأطعمة السريعة الأمريكية الشهيرة وذلك بفضل مكوناته عالية الجودة وإبداعاته في تحضير وتقديم الأطباق بأدق التفاصيل والاهتمام مثل وجبة "سموكد تشيري بوكس" المميزة مع "فرايز برسكت" الشهيرة في أجواء وديكورات عصرية وبخدمات ممتازة.
Blanca Pizzeria: يعد مطعم "بلانكا بيتزاريا" وجهة مثالية لعشاق البيتزا والباستا إضافة إلى تقديمه لتشكيلة مميزة من السلطات الإيطالية المحضرة بعناية وإبداع وخيارات طعام متنوعة تضم بيتزا "الترفل" الشهيرة واللذيذة، و"فوكاتشيا" المحضرة من الأعشاب الطازجة، وسلطة كابريزي وسلطة بوراتا رائعتي المذاق، وسلطة السالمون المحضرة خصيصاً لعشاق النكهات البحرية.
وتشهد الرياض حاليًا بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي انطلقت يوم 3 يوليو وتستمر حتى 25 أغسطس 2024. وتتضمن البطولة 22 مسابقة في أشهر الألعاب الإلكترونية، حيث يتنافس المشاركون للفوز بجوائز مالية تزيد عن 60 مليون دولار تعد الأكبر في تاريخ هذه الرياضة، الأمر الذي يبرهن على مكانة الرياض المتنامية كوجهة سياحية ومركز عالمي للأحداث الرياضية والثقافية يستقطب الزوار من كافة دول العالم.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج "صيف السعودية 2024" مؤخرًا تحت شعار "تراها" ويمتد حتى نهاية سبتمبر 2024. ويقدم البرنامج مدينة الرياض ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة وما يزيد عن 150 عرض خاص للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية المختلفة وتنوع معالمها. وبإمكان السياح زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" ، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.