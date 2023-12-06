بالفيديو.. وزير المالية: لو سُئلت عندما توليتُ الوزارة عن توقعاتي في نهاية 2023 لما حلمت بما وصلنا إليه!

وأشار في ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي الحكومي، الذي عقده اليوم بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، إلى أن "التحدي كان كبيرًا جدًّا، لكن تم التغلب على الصعوبات من خلال الجهود الكبيرة التي تمت على مستوى الحكومة والقيادة، وما تحقق من نتائج إيجابية ضخمة". وأضاف "الجدعان": "أن نصل من اقتصاد كان بمستوى 2.5 تريليون إلى 4.1 تريليونة خلال سبع سنوات، بنسبة زيادة 65٪، فهي زيادة غير مسبوقة، وثمرة خطط كبيرة جدًّا".