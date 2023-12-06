بالفيديو.. وزير المالية: لو سُئلت عندما توليتُ الوزارة عن توقعاتي في نهاية 2023 لما حلمت بما وصلنا إليه!
قال وزير المالية محمد الجدعان: "لو سُئلت عندما توليتُ وزارة المالية عن توقعاتي في نهاية عام 2023 أين سنصل؟ سأرد: لن أحلم بما وصلنا إليه".
وأشار في ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي الحكومي، الذي عقده اليوم بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، إلى أن "التحدي كان كبيرًا جدًّا، لكن تم التغلب على الصعوبات من خلال الجهود الكبيرة التي تمت على مستوى الحكومة والقيادة، وما تحقق من نتائج إيجابية ضخمة". وأضاف "الجدعان": "أن نصل من اقتصاد كان بمستوى 2.5 تريليون إلى 4.1 تريليونة خلال سبع سنوات، بنسبة زيادة 65٪، فهي زيادة غير مسبوقة، وثمرة خطط كبيرة جدًّا".
وأردف: "عندما نشاهد نزولاً مستمرًّا في مستويات البطالة فإننا نعلم أن هناك نشاطًا اقتصاديًّا كبيرًا جدًّا؛ إذ شهدنا أرقامًا غير مسبوقة في عام 2023 بزيادة في أعداد ومستويات التوظيف".
وأشاد وزير المالية بحجم التفاعل الكبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن 45٪ ممن يملكون المنشآت من النساء.
واعتبر وزير المالية وصول مشاركة المرأة الي نسبة أكثر من 35٪ في النشاط الاقتصادي - وهو أعلى من مستهدفات رؤية السعودية 2030 - يُعدُّ أمرًا مفاجئًا، واصفًا الحماس الكبير جدًّا من شباب وشابات الوطن بالمبهج، ويجعلك تشعر بالسعادة والفرح.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة جدًّا في النشاط الاقتصادي بالسعودية حدثت بالرغم من وجود أزمة أوكرانيا وروسيا، وكذلك التضخم الكبير على مستوى العالم الذي وصل إلى 8.9٪، وبالرغم من وجود الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على مستوى العالم، وبالرغم من القلق الكبير جدًّا على مستوى العالم في سلاسل الإمداد.
واختتم وزير المالية حديثه للصحفيين ووسائل الإعلام قائلاً: "سنحتفل -بإذن الله- العام المقبل بمنجزات أكبر".