"العقار" تضبط 4831 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار

وأشارت إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري -منذ إطلاقها- تجاوز 67,649 مستفيدًا، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 5,975 منشأة عقارية، وتقدم لخدمة معلن عقاري 43,991 طلبًا، منها 4,994 للمنشآت، و38,997 للأفراد، وسجلّت خدمة التفاويض 16,622 تفويضًا عقارياً إلكترونيًا.