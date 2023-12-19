"السواحه" يناقش توسيع نمو الاقتصاد الرقمي مع مسؤولي الأمم المتحدة والبنك الإسلامي

وتأتي الاجتماعات على هامش انعقاد ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية بتنظيم هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.