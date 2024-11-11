ولي العهد يلتقي الرئيس السوري ويستعرضان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.