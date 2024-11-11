محليات
ولي العهد يلتقي الرئيس السوري ويستعرضان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
حضر اللقاء الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس الجمهورية العربية السورية.