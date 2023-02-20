"سدايا" تدرب عددًا من طلاب وطالبات الماجستير في IBM research بأمريكا

ويسعى البرنامج إلى تدريب الطلاب على مشاريع مواكبة لتطلعات المملكة عامة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق جديدة لهم في هذا المجال التقني الحديث؛ حيث سيستخدمون المهارات المكتسبة في مجال عملهم مستقبلًا، وسيعمل الطلاب والطالبات على أحد المشروعات القائمة لدى شركة (IBM) المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك تحت إشراف خبراء من المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في (سدايا) ومن (IBM).