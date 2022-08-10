بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل.. "البيئة" تشرف على فعاليات موسم التمور بالرياض

ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال التسويق الزراعي، قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، بالإشراف على إقامة فعاليات موسم التمور بمدينة الرياض لعام 2022م.

وتم تدشين معرض التمور الموسمي بسوق الروابي للخضار والفاكهة بمشاركة ٤٨ مزارعًا، ويستمر شهرين. وتستقبل هذه الفعاليات الزوار يوميًّا من الرابعة عصرًا للعاشرة مساء.

وتمثل منطقة الرياض ما نسبته 22% من الناتج المحلي من التمور في السعودية. وتهدف إقامة مثل هذه الفعاليات الموجهة للمزارعين الحاصلين على إحدى علامات الجودة للمنتجات الزراعية (التمور السعودية أو سعودي قاب أو الزراعة العضوية)، أو الحاصلين على شهادة امتهان حرفة الزراعة وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية؛ لدعم وتشجيع المزارعين، وأيضًا المساعدة على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية.