تبدأ أسعارها من 3 ريالات.. زوار "كتاب الرياض" يُقبِلون على شراء الكتب المخفّضة

ليست كتبًا مستعملة؛ فقد شاهدت "سبق" بعض الكتب لا زالت تحتفظ بأغلفتها البلاستيكية، وليست كتبًا قديمة أيضًا، فالكثير منها صدر خلال السنوات الأخيرة، والتوصيف الأكثر دقة أنها "كتب مخزنة" لدى عددٍ من دور النشر، فقررت التخلص منها لتجد طريقها إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، لتباع في منطقة الكتب المخفضة.
وكل الكتب المعروضة أعمال فكرية وأدبية وعلمية ذات قيمة، وهذا ما يخلق رواجًا عليها، ويجذب إليها زوار معرض الرياض الدولي للكتاب، وبحسب ما لاحظت "سبق" لم يدخل زائر إلى منفذ البيع في منطقة الكتب المخفّضة إلا، واشترى عددًا من الكتب.
ويبدأ سعر بعض هذه الكتب من ثلاث ريالات، لكنها مهما علت قيمتها الفكرية لا تعلو أسعارها، فأثمان هذه الكتب دائمًا مخفّضة، ويفاجئ المشترون بقيمتها عند الدفع، فتجول بوجوههم دهشة خاطفة، فأسعار الكتب ليست مدونة عليها ولا تظهر إلا عند المحاسبة.