تبدأ أسعارها من 3 ريالات.. زوار "كتاب الرياض" يُقبِلون على شراء الكتب المخفّضة

ليست كتبًا مستعملة؛ فقد شاهدت "سبق" بعض الكتب لا زالت تحتفظ بأغلفتها البلاستيكية، وليست كتبًا قديمة أيضًا، فالكثير منها صدر خلال السنوات الأخيرة، والتوصيف الأكثر دقة أنها "كتب مخزنة" لدى عددٍ من دور النشر، فقررت التخلص منها لتجد طريقها إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، لتباع في منطقة الكتب المخفضة.