"أمين الرياض" يختتم زيارته لكوريا الجنوبية ويوقّع مذكرة تفاهم في إدارة المدن الذكية

اختتم الأمير الدكتور فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، التي شملت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لتعزيز الشراكة بين الرياض والمدن الكورية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة سيئول لتطوير التعاون في مجالات إدارة المدن الذكية، التخطيط الحضري المستدام، وتطوير البنية التحتية، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها لعقد الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات تطوير المدن ورفع مستوى جودة الحياة التقنية.
وتفصيلًا: تأتي هذه الاتفاقية بناء على قرار مجلس الوزراء والقاضي بتفويض أمين منطقة الرياض بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.
وبدأت الزيارة بلقاء ودي جمعه برئيس الوزراء الكوري الدكتور "هان دوكسو"، وتبع ذلك اجتماع مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الدكتور "سانجووبارك"، الذي تناول فيه الطرفان سبل تطوير البنية التحتية والتخطيط العمراني وتبادل الخبرات.
وفي لقاء بارز آخر اجتمع الأمير فيصل مع عمدة مدينة سيئول السيد "أوه سيه هون"؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل المدن.
والتقى بعدها بالدكتور "دونج يون كيم"، حاكم مقاطعة كونغي دو؛ حيث تم بحث مجالات التنمية الحضرية المستدامة والخدمات البلدية والتكنولوجيا البيئية، والتقى عمدة انشيون وناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وضمن جهود الأمير فيصل بن عياف لإبراز مستقبل الرياض ومبادراتها، تحدث في عدة محاور في منتدى عمداء المدن العالمية خلال "أسبوع الحياة الذكية" في سيئول؛ حيث شهد حفل الافتتاح وزار المعرض المصاحب الذي استعرض أحدث الابتكارات في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية. كما زار مركز معلومات حركة المرور في سيئول "TOPIS" للاطلاع على أنظمة النقل الذكية وإدارتها.
وفي إطار الزيارات الميدانية التقى أمين الرياض بعدد من الشركات الكورية الرائدة؛ حيث زار شركة "Naver"، كما زار شركة سامسونج ومتحفها.
وخلال زيارته التقى بالطلاب السعوديين المبتعثين في كوريا الجنوبية؛ حيث حثّهم على الاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات الأكاديمية لدعم تحقيق "رؤية المملكة 2030". كما حضر مأدبة عشاء تكريمية أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية لسموه والوفد المرافق له.
رافق الأمير فيصل في هذه الزيارة وفد من الرياض شارك معه في بحث الفرص المميزة والشراكات المتنوعة، وكان ضمن الوفد "مايكل دايك" الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد، والمهندس محمد البطي - الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للإسكان، والمهندس عاصم السحيباني الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، والمهندس فهد النفيعي - الرئيس التنفيذي لشركة ريمات المتقدمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع المدن الكبرى حول العالم وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتنمية الحضرية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.