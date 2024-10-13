"أمين الرياض" يختتم زيارته لكوريا الجنوبية ويوقّع مذكرة تفاهم في إدارة المدن الذكية

اختتم الأمير الدكتور فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، التي شملت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لتعزيز الشراكة بين الرياض والمدن الكورية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة سيئول لتطوير التعاون في مجالات إدارة المدن الذكية، التخطيط الحضري المستدام، وتطوير البنية التحتية، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها لعقد الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات تطوير المدن ورفع مستوى جودة الحياة التقنية.