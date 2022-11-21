"الملك فهد" تحصل على الميدالية الذهبية في مجال البحوث العلمية في نظم المعلومات

حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على "جائزة الميدالية الذهبية" من المجلس التنفيذي لجمعية نظم المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك نظير إسهامها في النهوض بالبحوث العلمية في مجال نظم المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقدّمت الجائزة التي تمنحها الجمعية لأول مرة لكل من عميد كلية الأعمال بالجامعة الدكتور هشام مرداد، ولرئيس مركز الأبحاث المتعدد للتمويل والاقتصاد الرقمي في الجامعة الدكتور موسى البشراوي.
يُذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد استضافت المؤتمر العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنظم المعلومات خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر من العام الجاري 2022.