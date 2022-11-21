"الملك فهد" تحصل على الميدالية الذهبية في مجال البحوث العلمية في نظم المعلومات

حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على "جائزة الميدالية الذهبية" من المجلس التنفيذي لجمعية نظم المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك نظير إسهامها في النهوض بالبحوث العلمية في مجال نظم المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.