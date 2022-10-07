شاهد من الشرقية.. انطلاق فعاليات "مهرجان القهوة والشوكولاتة"

ويأتي تنظيم المهرجان، تزامنًا مع مناسبة اليوم العالمي للقهوة الذي يوافق مطلع أكتوبر من كل عام، ومواكبة لما وجّه به وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بأن يكون عام 2022 هو "عام القهوة السعودية"، باعتبارها رمزًا وعنصرًا ثقافيًا ارتبط بهوية السعودية والسعوديين طوال تاريخهم، وتجسد معاني الكرم والضيافة والاحتفاء لديهم، لينضم المهرجان إلى العديد من الفعاليات التي تبرز العديد من الأفكار الداعمة للتوجيه من خلال المبادرات والحملات التى تكرّس المشاركة المجتمعية.