بلدية عزيزية جدة تزيل غرفًا مخالفة شُيِّدت داخل حديقة عامة

أزالت بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، مباني مخالفة أقيمت على حديقة عامة دون مستمسكات نظامية.
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي أنه استمراراً للجولات الميدانية للحدّ من الظواهر السلبية بكل أشكالها شرعت البلدية، اليوم الاثنين، في إزالة أربع غرف تم تشييدها على مرفق حديقة "المنار"، حيث نفّذت آليات الفرق الميدانية عمليات الإزالة، وذلك ضمن أعمال رصد كل المخالفات بالنطاق التي تهدف لتطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة، وقالت "البلوي" إنه جرى إزالة المخالفات ورفع آثار الإزالة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة.
ودعت "البلوي" إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، وعلى أراضٍ مملوكة بصكوك شرعية؛ للمحافظة على حقوق الجميع، مشيرةً أنه يتم رصد جميع المخالفات.