بلدية عزيزية جدة تزيل غرفًا مخالفة شُيِّدت داخل حديقة عامة

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي أنه استمراراً للجولات الميدانية للحدّ من الظواهر السلبية بكل أشكالها شرعت البلدية، اليوم الاثنين، في إزالة أربع غرف تم تشييدها على مرفق حديقة "المنار"، حيث نفّذت آليات الفرق الميدانية عمليات الإزالة، وذلك ضمن أعمال رصد كل المخالفات بالنطاق التي تهدف لتطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة، وقالت "البلوي" إنه جرى إزالة المخالفات ورفع آثار الإزالة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة.