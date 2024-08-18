بمناسبة العام الدراسي الجديد.. أمير الباحة: الأمم والشعوب تراهن على أبنائها في نمائها وتطورها وازدهارها

وقال سموه: إن الأمم والشعوب تراهن على أبنائها في نمائها وتطورها وازدهارها، وإن وطنكم يثق فيكم ويعمل جاهدًا على الارتقاء بالتعليم وتيسير العملية التعليمية بما يعزز من قدراتكم ويرفع مستواكم المعرفي والتحصيلي ويبقى الأمل معقودًا عليكم -بعد الله- لاستحضار هذه الثقة وتحقيق تطلعات قيادتكم ووطنكم وأمنيات أهلكم، فليكن الطموح لكم رفيقًا والاجتهاد لكم عدة، ولتبقى شعلة الشغف متقدةً لتنير لكم دروب النجاح والعطاء، ولتستمر ثقتكم في الله ثم في أنفسكم كبيرة لأن الفرص أمام المجتهدين لا تنضب فالعلم سلاح لا يخسر حامله".