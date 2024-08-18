بمناسبة العام الدراسي الجديد.. أمير الباحة: الأمم والشعوب تراهن على أبنائها في نمائها وتطورها وازدهارها

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كلمات توجيهية إلى أبنائه الطلاب والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ داعيًا للجميع بالتوفيق والنجاح دومًا.
وقال سموه: إن الأمم والشعوب تراهن على أبنائها في نمائها وتطورها وازدهارها، وإن وطنكم يثق فيكم ويعمل جاهدًا على الارتقاء بالتعليم وتيسير العملية التعليمية بما يعزز من قدراتكم ويرفع مستواكم المعرفي والتحصيلي ويبقى الأمل معقودًا عليكم -بعد الله- لاستحضار هذه الثقة وتحقيق تطلعات قيادتكم ووطنكم وأمنيات أهلكم، فليكن الطموح لكم رفيقًا والاجتهاد لكم عدة، ولتبقى شعلة الشغف متقدةً لتنير لكم دروب النجاح والعطاء، ولتستمر ثقتكم في الله ثم في أنفسكم كبيرة لأن الفرص أمام المجتهدين لا تنضب فالعلم سلاح لا يخسر حامله".
من جانبه أعرب مدير إدارة التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه ورعايته لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة؛ مؤكدًا ما يمثله الطلاب والطالبات في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم أنموذجًا للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية.