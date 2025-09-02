ضبط 10 متورطين وحجز 214 كجم قات مع مروّج حشيش وأمفيتامين في عمليات أمنية بعدة مناطق

تجسيدًا ليقظة الجهات الأمنية وتكامل أدوارها في مواجهة التهريب والترويج، نفّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود عمليات ميدانية أسفرت عن ضبط عشرة متورطين ومصادرة 214 كيلوجرامًا من نبات القات، إضافة إلى إحالة قضية ترويج مواد مخدرة في القصيم للنيابة العامة.
ففي منطقة القصيم قبضت مكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي قطاع الربوعة بمنطقة عسير ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود القبض على ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لتهريبهم 154 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وسُلّموا مع المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبه 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه وسُلّم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.