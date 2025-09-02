ضبط 10 متورطين وحجز 214 كجم قات مع مروّج حشيش وأمفيتامين في عمليات أمنية بعدة مناطق

وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.