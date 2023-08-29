بالفيديو.. متسابق سيراليوني يبهر الجميع بتلاوته بالمقام الحجازي في مسابقة الملك عبدالعزيز
أبهر المتسابق عبدالرحمن جالا، من جمهورية سيراليون المستمعين بتلاوته بالمقام الحجازي خلال مشاركته في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي تقام في رحاب المسجد الحرام وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة 166 متسابقًا من 117 دولة من مختلف دول العالم..
وقرأ المتسابق "عبدالرحمن" الذي جاء إلى الديار المقدسة من الساحل الجنوبي الغربي لغرب أفريقيا وتحديدًا من دولة "سيراليون", بتلاوة بالمقام الحجازي.
ويعد المتسابق من النماذج المضيئة للمشاركين في المسابقة الدولية، حيث سعد الجميع ببراعته وأدائه المميز وإتقانه للقرآن العظيم ونال استحسان وإعجاب الجميع الذين أشادوا بتلاوته بالمقام الحجازي، الذي كان أشهر من قرأ فيه إمام المسجد النبوي السابق الشيخ الدكتور محمد أيوب.
وعبّر "عبدالرحمن" عن سعادته قائلاً: المسابقة الدولية تعد ملتقى للمبدعين والمتميزين من قرّاء العالم الإسلامي للتنافس على نيل شرف تلاوة القرآن العظيم الذي نزل على هذه الأرض المباركة.
ورفع شكره للقيادة السعودية على جهودها في العناية بكتاب الله الكريم وأهله, كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيم المسابقة بأفضل حلة وأجمل صورة.