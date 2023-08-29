بالفيديو.. متسابق سيراليوني يبهر الجميع بتلاوته بالمقام الحجازي في مسابقة الملك عبدالعزيز

ويعد المتسابق من النماذج المضيئة للمشاركين في المسابقة الدولية، حيث سعد الجميع ببراعته وأدائه المميز وإتقانه للقرآن العظيم ونال استحسان وإعجاب الجميع الذين أشادوا بتلاوته بالمقام الحجازي، الذي كان أشهر من قرأ فيه إمام المسجد النبوي السابق الشيخ الدكتور محمد أيوب.