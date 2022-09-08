"المساحة الجيولوجية": سبب حدوث الهزة الأرضية بالباحة يعود إلى تأثير قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر

وأكد أن فريقًا متخصصًا من مركز المخاطر الجيولوجية بالهيئة تَوجه فورًا للوقوف على موقع الهزة وإجراء الاستبيان لمعرفة مدى أثر هذه الهزة على المنشآت في القرى والمدن المجاورة لبؤرة الهزة، ولإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعداد التقرير الفني بالنشاط الزلزالي الحديث والتاريخي لهذه المنطقة.