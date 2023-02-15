إدراج استعراض "الهجانة" ضمن فقرات احتفالات "التعليم" بيوم التأسيس

شهدت فقرات احتفالات التعليم بيوم التأسيس استعراض "الهجانة" على ظهور الإبل؛ افتخارًا بهذا الموروث الشعبي والاعتزاز به، وترسيخ هذا الإرث الثقافي الخاص بالهجانة والتعريف به في نفوس الجيل الجديد.
وأظهرت صور احتفال مدارس محافظة حقل بتعليم تبوك، أمس الثلاثاء بيوم التأسيس، "هجانة" من الطلاب على ظهور الإبل؛ اعتزازًا بهذا الموروث الشعبي المتأصل في نفوس المجتمع.
وتضمّنت خطة "التعليم" للاحتفاء بيوم التأسيس على مستوى إدارات التعليم والمدارس، بالإضافة إلى "الهجانة"، العديد من الفعاليات والأنشطة؛ للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم؛ اعتزازًا بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة التي أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.
ويعود تاريخ الهجانة في المملكة إلى أكثر من 90 عامًا، حيث تم تأسيسها في عهد الملك عبدالعزيز، وتحديدًا في عام 1352هـ، ولعبت دورًا مميزًا في إرساء قواعد الحكم عند نشأة الدولة السعودية وأسهمت في المحافظة على أمن الحدود وتأمينها.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، قد أعلن في وقت سابق عن صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام نادي الإبل بدوره في تنظيم سرية الهجّانة الملكية بالتنسيق مع رئاسة الحرس الملكي.
وأوضح أن الموافقة تضمّنت قيام رئاسة الحرس الملكي بالإشراف الكامل على السرية، وإبرام اتفاقية تعاون مع نادي الإبل يتولّى بموجبها النادي عددًا من الأمور والتنسيق معه فيما يتصل بالجوانب الفنيّة بإدراج المتطلّبات الماليّة والوظائف.
وأشار إلى أن النادي سيباشر التنسيق مع الرئاسة لظهور سريّة الهجّانة الملكية، وتنفيذ ما صدر بذلك مع تسخير كوادر وخبرات النادي في البلورة على أكمل صورة.