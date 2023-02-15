إدراج استعراض "الهجانة" ضمن فقرات احتفالات "التعليم" بيوم التأسيس

ويعود تاريخ الهجانة في المملكة إلى أكثر من 90 عامًا، حيث تم تأسيسها في عهد الملك عبدالعزيز، وتحديدًا في عام 1352هـ، ولعبت دورًا مميزًا في إرساء قواعد الحكم عند نشأة الدولة السعودية وأسهمت في المحافظة على أمن الحدود وتأمينها.