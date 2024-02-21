في يومه الثاني والأخير.. هنا أجندة المنتدى السعودي للإعلام على مسرح نيوم

وكان قد انطلق أمس «المنتدى السعودي للإعلام» في نسخته الثالثة، في العاصمة الرياض، حيث يجتمع قادة وصُنّاع القرار ومبتكرون من جميع أنحاء العالم على مدى يومين. وتتضمن الفعالية أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل، يشارك فيها 150 متحدثاً من صُنّاع الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم، حيث تتم مناقشة 80 محوراً.