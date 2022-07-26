حالة يسجلها العالم مرة كل عام.. "سلمان الطبية" تُنقذ طفلة من نزيف نادر

تمكنت -بفضل الله- الفرق الطبية بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنوّرة من إيقاف نزيف حاد في شريان في جدار معدة طفلة في الخامسة من عمرها.
وفي تفاصيل الحالة، حضرت الطفلة الى مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة، وهي تعاني من تقيؤ دموي وخروج دم كثيف من فتحة الشرج؛ ما أدى إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم بدرجة شديدة.
وعلى الفور تم إسعاف الطفلة والبدء بنقل عدد من وحدات الدم لتعويض النزيف، وبعد استمرار النزيف قرر الفريق الطبي عمل منظار للجهاز الهضمي العلوي للبحث عن سبب النزيف.
وبينت نتائج المنظار وجود شريان صغير مفتوح في جدار المعدة، وعلى الفور قام فريق الجهاز الهضمي الطبي بإقفال الشريان بوساطة كلبات منظارية أدت إلى توقف النزيف في الحال واستقرار حالة المريضة.
ويعد وجود شريان مفتوح في الأمعاء عيباً تكوينياً في الشريان وهي من الحالات النادرة في الأطفال؛ حيث لم تسجل إلا 10 حالات في العالم في آخر عشر سنوات.