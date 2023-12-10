"مستقبل الموسيقى" يختتم أيام المؤتمر بتقديم أروع المواهب الفنية واستعراض أحدث تقنيات الإنتاج

اختتم مؤتمر "إكس بي" لمستقبل الموسيقى 2023 فعالياته وسط مشاركة واسعة النطاق مع أكثر من 300 متحدث من 30 دولة حول العالم وانعقاد 150 جلسة وورشة عمل على مدار ثلاثة أيام.
وركز مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقي في نسخته الثالثة على بناء جسور التعاون بين الفاعلين في صناعة الموسيقى، وعقد جلسات حوارية متنوعة، ووفر مساحات للتعلم التفاعلي وتدريبات العزف الموسيقي ونقل الخبرات إلى المواهب الجديدة.
وناقش المؤتمر مفهوم الاستدامة ودور الموسيقى في العمل المناخي وتحقيق الاندماج والمساواة وحماية حقوق الملكية الفكرية وكيفية مواجهة التحديات لبناء مستقبل أفضل لصناعة الموسيقى في ظل المتغيرات المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وتمحورت المناقشات حول أربعة مواضيع أساسية شملت الموهبة والمشهد والتأثير والابتكار، وشكل الخبراء الدوليون نسبة 51.7% من إجمالي المتحدثين، فيما كانت نسبة المتحدثين الإقليميين والمحليين 48.3%.
وسجل المؤتمر تطوراً ملحوظاً مقارنة بنسخة العام الماضي مع زيادة ملحوظة في عدد المتحدثين بنسبة تجاوزت 47% وارتفاع عدد الجلسات بنسبة 78%.
وشهد المؤتمر هذا العام تقديم العديد من التجارب التفاعلية عبر إطلاق مساحة "ديمو لاب" لعرض أبرز العلامات التجارية الرائدة في صناعة الموسيقى وأحدث الخدمات والابتكارات التكنولوجية بمشاركة أنغامي وميرواس وبارادايس وورلدوايد وإل أكوستيكس وكلية بيركلي للموسيقى وسباركد وميوزك هب وجاميرز آرينا، بما يساهم في دعم روح المبادرة وريادة الأعمال وإطلاق العنان للمشاريع الجديدة واستكشاف آفاق الابتكار والإبداع.
وحققت أنشطة المؤتمر الموسيقي الأول من نوعه في الشرق الأوسط إقبالاً ملحوظاً وتفاعلاً جماهيرياً مع جلسات اليوم الثالث، والتي اشتملت على نقاشات حول موسيقى الراب وتاريخ موسيقى الهيب هوب في العالم العربي ومفاهيم البصمة الإبداعية وحقوق الأداء العلني وتنمية العوائد المالية لصناعة الموسيقى، كما شهدت جلسة تفاعلية أسئلة حول الموسيقى الإلكترونية وشهدت ثلاثة لقاءات مميزة استعراض مسيرة الفنانة نيكول مدبر، وجلنار خسروشاهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ريسيفوار" والفنان مشعل تمر.
إلى ذلك نظمت هيئة الموسيقى ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر ورشة عمل مع المدرب مازن لواندا، حيث تعلم المشاركون كيفية تطبيق المقامات العربية على مقطوعة "بلو بوزا" من موسيقى الجاز، كما تطرقت إلى بعض القواسم المشتركة بين المقامات العربية ونغمات الجاز.
وتناول المشاركون أهمية رفع الوعي على امتداد قطاعات صناعة الموسيقى، وناقشوا دور الإصلاحات التشريعية في دعم الفنون والبيئة الإبداعية وكيفية تفعيلها وتطبيقها بشكل كامل، مع استعراض أهم النماذج والتجارب العالمية، ومن بينها كوريا الجنوبية وكيفية توظيفها للاستفادة منها محلياً وإقليمياً.
وعبّر المتحدثون عن تفاؤلهم بالفترة الذهبية التي يتوقع أن تشهدها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة في ضوء أهداف رؤية 2030 واستضافة المعرض العالمي إكسبو الرياض 2030، ثم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2034، وما يعنيه ذلك من حضور الاهتمام العالمي إلى المملكة وانعكاس ذلك على انتعاش مجالات الاقتصاد.