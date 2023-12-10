"مستقبل الموسيقى" يختتم أيام المؤتمر بتقديم أروع المواهب الفنية واستعراض أحدث تقنيات الإنتاج

وحققت أنشطة المؤتمر الموسيقي الأول من نوعه في الشرق الأوسط إقبالاً ملحوظاً وتفاعلاً جماهيرياً مع جلسات اليوم الثالث، والتي اشتملت على نقاشات حول موسيقى الراب وتاريخ موسيقى الهيب هوب في العالم العربي ومفاهيم البصمة الإبداعية وحقوق الأداء العلني وتنمية العوائد المالية لصناعة الموسيقى، كما شهدت جلسة تفاعلية أسئلة حول الموسيقى الإلكترونية وشهدت ثلاثة لقاءات مميزة استعراض مسيرة الفنانة نيكول مدبر، وجلنار خسروشاهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ريسيفوار" والفنان مشعل تمر.