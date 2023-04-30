"القرقاح" يتفقد آثار أمطار وسيول "تيه" وقرى طريق "محايل ـ أبها"

وقف محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح مساء اليوم ميدانيًا على آثار الأمطار والسيول التي شهدتها قرى طريق محايل أبها ومركز تيه بفعل الحالة المطرية التي تشهدها تلك القرى والتي خلّفت أضرارًا جسيمة بالطرق وعزلت بعض القرى، وذلك بمتابعة مباشرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.