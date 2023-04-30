"القرقاح" يتفقد آثار أمطار وسيول "تيه" وقرى طريق "محايل ـ أبها"

وقف محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح مساء اليوم ميدانيًا على آثار الأمطار والسيول التي شهدتها قرى طريق محايل أبها ومركز تيه بفعل الحالة المطرية التي تشهدها تلك القرى والتي خلّفت أضرارًا جسيمة بالطرق وعزلت بعض القرى، وذلك بمتابعة مباشرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
ووجّه "القرقاح" بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.
وقال "القرقاح" إن أمير منطقة عسير يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة ويشدد على أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية، مضيفًا أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث تباشر أعمالها متمنيًا للجميع التوفيق.