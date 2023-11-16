جامعة القصيم تتقدم 10 مراتب في تصنيف "التايمز" للجامعات العربية لـ2023م

وأكدت الجامعة استمرار جهودها واهتمامها بالعملية التعليمية وجودتها بتضافر جهود منسوبيها كافة، والدعم الكبير للبحث العلمي، إضافة إلى توفير بيئة بحثية متميزة أدت إلى نتاج بحثي كان له أثر فعال في المجتمع والبيئة المحلية والإقليمية والدولية، بجانب دعم الجامعة المستمر لشراكة مجتمعية فعالة، وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات كافة.