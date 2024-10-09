القطاع السياحي بالمدينة المنورة يحقق نموًّا خلال العام الماضي باستقبال 14.1 مليون زائر

وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة مؤخرًا منصة "روح المدينة" الإلكترونية، والتي تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وتعزيز جودة الحياة بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث تستهدف المنصة بناء هوية مميزة للمدينة المنورة بوصفها وجهة سياحية وثقافية؛ مما يساهم في تعزيز الأثر الاقتصادي للمنطقة من خلال تمكين الزوار والسكان من الاستكشاف والتعرّف على المكونات التاريخية والثقافية والحضارية التي تتمتع بها المدينة المنورة، لتصبح المنصة الرفيق الرقمي الموثوق للزوّار بمختلف لغاتهم على مدار العام.