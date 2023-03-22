قبل الإفطار بـ ٥ دقائق.. برنامج يتناول 30 مسجداً ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

يأتي هذا البرنامج في نسخته الثانية بعد نجاح النسخة الأولى له، التي تناولت مساجد المرحلة الأولى من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، في شهر رمضان من العام 1442هـ، واستعرض فيها البرنامج 30 مسجداً في 10 مناطق، ولقي آنذاك أصداءً إيجابية كبيرة بوصفه إنتاجاً إعلامياً مرئياً هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يوثّق مساجد تاريخية بهذا العدد والانتشار الجغرافي الذي شمل 10 مناطق في المملكة، إضافة إلى ما تضمنته حلقات البرنامج من ثراء معلوماتي وعمق تاريخي وأبعاد تراثية.