بالصور .. سفير خادم الحرمين بإندونيسيا يحتفي برؤساء اللجان في مؤتمر آسيان الثاني

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي حفل عشاء تكريماً لرؤساء اللجان العاملة بالمؤتمر الدولي "خير أمة" الثاني لدول آسيان المقام في مدينة بالي الإندونيسية، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وبمشاركة أكثر من 130 شخصية من العلماء وباحثين ومفكرين وممثلي الديانات في دول آسيان.
وألقى "الثقفي" كلمة خلال الحفل الذي حضره وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، والملحق الديني بالسفارة السعودية في جاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، رحب برؤساء اللجان العاملة بالمؤتمر .
وأوضح أن النجاح الذي تحقق بحضور دولة نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الحاج معروف أمين والذي أشاد بالمؤتمر وتنظيمه.
وبين "الثقفي" أن وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تقوم بدور محوري مهم في إبراز رسالة المملكة في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو.
ولفت إلى أن تنظيم المؤتمر لبنة من لبنات الخير الذي تجسد جهود المملكة في المجالات التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم.
من جانبه، شكر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي السفير الثقفي على الحفاوة والجهود التي يبذلها لإنجاح أعمال وبرامج الوزارة في جمهورية إندونيسيا، سائلًاً الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.