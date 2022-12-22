بالصور .. سفير خادم الحرمين بإندونيسيا يحتفي برؤساء اللجان في مؤتمر آسيان الثاني

من جانبه، شكر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي السفير الثقفي على الحفاوة والجهود التي يبذلها لإنجاح أعمال وبرامج الوزارة في جمهورية إندونيسيا، سائلًاً الله أن يديم على المملكة تقدمها ورقيها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.