الحركة الميسرة.. 60 جسرًا و18 ألف شارع في خدمة الحجاج بمكة

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "سبق"؛ يبلغ عدد الشوارع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 381 شارعًا رئيسيًّا وأكثر من (18) ألف شارع فرعي يبلغ طولها الإجمالي أكثر من (5600) كيلو متر طولي، كما يوجد حوالى (60) جسرًا بأطوال وتصاميم مختلفة؛ حيث عملت أمانة العاصمة المقدسة على تأهيل هذه الشوارع وتجهيزها بهدف تسهيل تنقل الحجاج وحركتهم.