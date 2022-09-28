رئيس "سدايا" يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

ونوّه بالمتابعة والإشراف المُستمرين من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ودعمه غير المحدود لمبادرات الهيئة مما أسهم في إنجازها، وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعياً -المولى القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.