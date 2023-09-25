600 زائر لمعرض "الصحة في عيون الوطن" بولادة الدمام

افتتح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري اليوم الاثنين معرض "الصحة في عيون الوطن" الذي ينظمه المستشفى بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 بحضور نحو 600 موظف من العاملين في المستشفى.
وتضمن المعرض 14 ركناً تعريفياً تشتمل على عدد من الأوامر الملكية، ومن بينها الأمر الملكي الذي أصدره المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بتأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة، والأمر الملكي القاضي بتحديد تاريخ 23 سبتمبر يوماً وطنياً الذي عبر عن السعوديين ووحدتهم.
كما تضمن المعرض ركناً يستعرض تطور الصحة في عهد ملوك المملكة؛ انطلاقاً من عهد الملك عبدالعزيز ووصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد -حفظهما الله، وتضمن أيضاً ركناً عن إنجازات مستشفى الولادة والأطفال بالدمام والمشاريع التحسينية والمبادرات التطوعية بعنوان "أحلام ترجمت الواقع"، إضافة إلى أركان أخرى نالت استحسان زوار المعرض.
ويأتي الهدف من إقامة المعرض إلى استذكار ما بذلته القيادة الحكيمة منذ تأسيسها من جهود لخدمة الشعب السعودي عبر الاهتمام بصحة المواطن وتطورها حيث كانت على رأس اهتماماتها وصولاً إلى الوقت الراهن والذي يشهد قفزة نوعية في شتى المجالات لاسيما القطاع الصحي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م التي محورها الإنسان وجودة الحياة.