600 زائر لمعرض "الصحة في عيون الوطن" بولادة الدمام

ويأتي الهدف من إقامة المعرض إلى استذكار ما بذلته القيادة الحكيمة منذ تأسيسها من جهود لخدمة الشعب السعودي عبر الاهتمام بصحة المواطن وتطورها حيث كانت على رأس اهتماماتها وصولاً إلى الوقت الراهن والذي يشهد قفزة نوعية في شتى المجالات لاسيما القطاع الصحي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م التي محورها الإنسان وجودة الحياة.