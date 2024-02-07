"الإيكونوميست": المملكة ستكون وجهة العالم لصناعة وخدمات المعادن

وتطرق التقرير إلى مدينة وعد الشمال، التي تبعد 1,200 كيلومتر شمال الرياض، حيث يتم استخراج الفوسفات ومعالجته، قبل أن يتم نقله بالسكك الحديدية إلى ميناء رأس الخير، لتصديره غربًا إلى البرازيل، وجنوبًا إلى أفريقيا، وشرقًا إلى الهند وبنجلاديش حيث يصل إلى المزارعين، ليدخل إنتاج المملكة من الفوسفات إلى ما نسبته 10% من غذاء العالم.