عرض 190 وظيفة لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في تبوك

نظَّمَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم الاثنين، لقاء توظيف، لطرح أكثر من 190 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
جاء ذلك بالتعاون مع شركة "أرامكو" السعودية ونابورس للحفر "سند"، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.
وقال مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي: إن لقاءات التوظيف لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني بتوفير فرص وظيفية للخريجين، بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة.
وأضاف "البلوي"، أن اللقاء يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.