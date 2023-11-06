عرض 190 وظيفة لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في تبوك

وأضاف "البلوي"، أن اللقاء يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.