"الأرصاد": تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة، ويتوقع تكوُّن الصقيع والضباب على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، في حين يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.