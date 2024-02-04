"الأرصاد": تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة، ويتوقع تكوُّن الصقيع والضباب على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، في حين يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.