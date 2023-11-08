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"الصمعاني" يلتقي رئيسة القضاء بماليزيا ويبحثان تعزيز التعاون

استعرض معها أبرز تطورات المرفق العدلي والقضائي في المملكة
وزير العدل خلال لقائه رئيسة القضاء في ماليزيا
وزير العدل خلال لقائه رئيسة القضاء في ماليزيا

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض اليوم، رئيسة القضاء في ماليزيا تنغكو ميمون بنت توان، والوفد المرافق لها.

وبحث وزير العدل مع رئيسة القضاء في ماليزيا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.

واستعرض "الصمعاني" أبرز تطورات المرفق العدلي والقضائي في المملكة على جميع الأصعدة لا سيما التشريعية، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وليد الصمعاني
تنغكو ميمون بنت توان

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