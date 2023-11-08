"الصمعاني" يلتقي رئيسة القضاء بماليزيا ويبحثان تعزيز التعاون

واستعرض "الصمعاني" أبرز تطورات المرفق العدلي والقضائي في المملكة على جميع الأصعدة لا سيما التشريعية، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.