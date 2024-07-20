بمشاركة 90 دولة.. الرياض تستضيف منافسات "أولمبياد الكيمياء الدولي 2024"

ويشارك في الأولمبياد برعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 333 طالبًا، من 90 دولة، بإشراف وتقييم وتحكيم 260 متخصصًا في مجال الكيمياء، إذ يتنافس الطلاب على 10 شهادات تقديرية، و110 ميداليات برونزية، و70 ميدالية فضية، و35 ميدالية ذهبية، ومن المقرر أن تحسم النتائج النهائية للمنافسات يوم 28 يوليو عند الساعة 11 مساءً.