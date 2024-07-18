47 مئوية.. "الأحساء والصمان" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 مئوية في المدينة المنورة والدمام والخرج وحفر الباطن والدهناء، و45 درجة في الرياض وبريدة ووادي الدواسر والعلا ورفحاء والتنهات، و44 في مكة المكرمة وحائل والمجمعة.