"إنفاذ" يعلن مزادات لبيع وتصفية أكثر من 71 عقارًا في 8 مناطق

وتشمل المزادات 16 عقارًا في منطقة الرياض في مزاد أرتال الإلكترونية، و8 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد ديار القصيم الإلكتروني، و10 عقارات بمنطقة حائل في مزاد أركان حائل الإلكتروني، و6 عقارات بمزاد أكان تبوك الإلكتروني، و14 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد الأضواء الإلكتروني، و13 عقارًا بمزاد نسائم جدة الإلكتروني، و3 عقارات بمزاد أركان الجوف الإلكتروني، وختامًا مزاد أرض المستقبل الحضوري بمحافظة رابغ.