برنامج وطني لتطوير خدمات الحج الإبداعية.. وفتح التسجيل حتى 23 أغسطس

ويهدف البرنامج إلى تطوير المشاريع الريادية والمنتجات الابتكارية في مجال خدمات الحج، وتمكين الشركات الناشئة من اختبار جدوى مشاريعها وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة. كما يسعى إلى إبراز جهود الشركات في تقديم خدمات نوعية تعزز من جودة تجربة الحجاج والمعتمرين.