برنامج وطني لتطوير خدمات الحج الإبداعية.. وفتح التسجيل حتى 23 أغسطس

في خطوة لتمكين الابتكار وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أطلقت وزارة الحج والعمرة "برنامج الإبداع والريادة" كمبادرة لتطوير المنتجات الإبداعية الموجهة للشركات الرائدة في تقديم خدمات الحج.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المشاريع الريادية والمنتجات الابتكارية في مجال خدمات الحج، وتمكين الشركات الناشئة من اختبار جدوى مشاريعها وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة. كما يسعى إلى إبراز جهود الشركات في تقديم خدمات نوعية تعزز من جودة تجربة الحجاج والمعتمرين.
ويستهدف البرنامج مقدمي خدمات الحج، والجهات ذات العلاقة داخل وخارج منظومة الحج والعمرة، إلى جانب الشركات المبتكرة والريادية.
ويشمل البرنامج مسارين رئيسيين: مسار التطوير والابتكار، ومسار الشركات الناشئة، مع إتاحة التسجيل حتى 23 أغسطس.
ودعت الوزارة الجهات المعنية والمستهدفة إلى الاستفادة من هذه الفرصة للمساهمة في تطوير منظومة الحج والعمرة بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.