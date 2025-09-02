فلاورد توقّع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإطلاق مجموعة هدايا لدعم اللاجئين

من جانبها، قالت نائبة الممثل الإقليمي للمفوضية في المملكة العربية السعودية، د. نجية حفصة: "هذه الشراكة مع فلاورد تعطي مثالاً رائعاً على كيفية تحويل التضامن مع اللاجئين إلى عمل ملموس على أرض الواقع، كما تسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في دعم اللاجئين. كل قطعة من MADE51 تحمل قصة من الصمود والإبداع والأمل. هذا التعاون مع فلاورد سيساعدنا على إيصال تلك القصص إلى العالم، ومساعدة اللاجئين على بناء سبل كسب العيش المستدامة وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات."